Guardia di Finanza, prestiti a tassi usurai e ipoteche sugli immobili: indagati padre e figlia di Sanremo

Sanremo. I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Imperia (Sost. Proc. Salvatore Salami), hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione delle misure cautelare degli arresti domiciliari e dell’obbligo di dimora, emessa dal G.I.P del Tribunale di Imperia, nei confronti due soggetti indagati per il reato di usura perpetrato nei confronti di una coppia di coniugi di Sanremo, in difficoltà economiche. Le indagini originano da una denuncia presentata presso la Compagnia di Sanremo dai due coniugi i quali rappresentavano di aver dovuto richiedere prestiti a condizioni usurarie a seguito dell’acquisto di un immobile in costa azzurra, adibito ad albergo, con l’iniziale intento di subentrare nell’attività imprenditoriale in questione. Il tentativo di subentro tuttavia falliva e le vittime decidevano di dare vita ad un progetto di ristrutturazione dell’immobile per la creazione di appartamenti, che avrebbe dovuto essere attuato alla naturale scadenza del contratto di locazione in essere con la società alberghiera. Per finanziare tale impresa, i coniugi si rivolgevano ad un istituto di credito che finanziava circa la metà dell’importo necessario. Per la restante parte, veniva richiesto l’apporto di risorse proprie per circa 400.000 euro. Non disponendo di questa ulteriore somma, e dovendo far fronte anche a sopraggiunte spese giudiziarie nate dal contenzioso con la società locataria dell’immobile acquistato, la coppia finiva tosi nelle mani dei due usurai, padre e figlia, che si proponevano come finanziatori privati.

... » Leggi tutto