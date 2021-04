Ristoranti e coprifuoco, oggi l’incontro tra regioni e governo, Toti: “Prudenza ma senza penalizzare nessuno”

Genova. Modifiche e aggiustamenti delle attuali normative di sicurezza in tema di ristoranti e bar: questo sarà l’argomento chiave al centro della riunione prevista per oggi in Conferenza regioni con i ministri della salute e degli affari regionali: “Siamo tutti d’accordo sull’esigenza di mantenere prudenza – ha sottolineato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – ma questa necessità non può penalizzare i locali che si apprestano con fatica ad applicare le linee guida e a riaprire”.

