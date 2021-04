Sanremo, volontari ripuliscono via Monte Ortigara dai rifiuti. Rizzo (M5S): «Ci aspettiamo il sostegno del Comune»

Sanremo. «Ringraziamo l’assessore all’Ambiente del Comune Lucia Artusi per le belle parole spese nei confronti dei volontari di Coldirodi che domenica scorsa hanno dato il via a una delle prime pulizie straordinarie di via Monte Ortigara. L’attività dei volontari continuerà ad andare avanti e per questo ci aspettiamo il supporto dell’amministrazione comunale», a parlare è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Roberto Rizzo.

