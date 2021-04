Slittare il coprifuoco alle 23, pranzi e cene all’interno dei ristoranti. Le proposte delle Regioni al governo

Genova. «Posticipare il coprifuoco fino almeno alle 23, altrimenti sarà inutile aprire i ristoranti la sera. Consentire di pranzare e cenare anche al chiuso, con le regole già previste per le zone gialle». Sono questi alcuni dei suggerimenti principali arrivati dalle Regione al governo in previsione della prima ripartenza prevista dal 26 aprile. A riferirlo è stato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, nel consueto punto stampa serale. Il nuovo decreto legge del governo Draghi è atteso domani in Consiglio dei Ministri.

