“Sostenibilità in tavola”, per la rassegna Forza della Natura l’incontro con Patrizio Roversi

Sanremo. Nell’ambito dell’evento “Forza della Natura” dedicato a Libereso Guglielmi si terrà mercoledì 21 aprile alle ore 18.00, un importante incontro promosso dalla CNA della Provincia di Imperia dal titolo “Sostenibilità in tavola: l’impegno degli artigiani in difesa dell’ambiente e della salute”. L’incontro si presenterà come un viaggio fra i migliori prodotti tipici del ponente ligure con la partecipazione del noto giornalista e conduttore televisivo Patrizio Roversi.

