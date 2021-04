Ventimiglia: migranti, dehor, Tari e politica. Il punto con il consigliere Gabriele Sismondini

Ventimiglia. «Il campo migranti a Ventimiglia deve riaprire». E’ perentoria, la richiesta del consigliere di minoranza Gabriele Sismondini (Ventimiglia Riparte) in merito alla creazione di un nuovo centro di accoglienza per migranti in transito sul territorio comunale di Ventimiglia. Un punto per dare assistenza agli stranieri che giungono al confine con la speranza di oltrepassarlo è necessario.

... » Leggi tutto