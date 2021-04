Bordighera, emergenza Covid. Vicesindaco Bozzarelli: «I locali potranno raddoppiare i dehor gratis»

Bordighera. «Speriamo che la Liguria e la provincia di Imperia tornino in zona gialla. Abbiamo pagato, come provincia, un dazio veramente pesante, con una zona rossa durata più di un mese. Come l’anno scorso, daremo la possibilità ai commercianti di raddoppiare la metratura dei dehors gratuitamente». A dichiararlo è il vicesindaco Mauro Bozzarelli, ospite degli studi di Riviera24.it.

... » Leggi tutto