Covid, approvato il nuovo decreto: il coprifuoco resta alle 22, ristoranti al chiuso dal 1° giugno

Genova. Il ritorno della zona gialla, il “certificato verde” per andare nelle regioni arancioni e rosse, pranzo e cena al ristorante ma solo all’aperto fino al 31 maggio, le scuole superiori in presenza dal 60% al 100%. Sono le principali novità contenute nel nuovo decreto legge approvato in serata dal Consiglio dei ministri che sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale probabilmente domani mattina.

