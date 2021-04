Genoa-Benevento, nel 2-2 tra i rossoblù sorride solo l’eterno Pandev

Genova. Ha festeggiato la partita numero 150 con la maglia rossoblù con una doppietta che vale 100 gol in serie A (la prima rete nel lontano 2003), recuperando per due volte lo svantaggio in 21 minuti. Ogni aggettivo di elogio per Goran Pandev è ormai superfluo e ne sminuirebbe la classe, la furbizia, i meriti. Giocate, le sue, che hanno avuto il merito di mettere una pezza allo sciagurato primo tempo giocato dal Genoa a livello difensivo nel 2-2 finale casalingo contro il Benevento andando sotto per ben due volte in 15 minuti. Radovanovic è il punto debole più evidente di questa serata no: è lui ad atterrare Lapadula che furbescamente si era messo tra uomo e pallone al 5′ per il calcio di rigore trasformato da Viola. Diverse volte va in difficoltà e non è certo impeccabile nell’azione del raddoppio ospite con il gran tiro di Lapadula lanciato centralmente da Viola. Non sono sue tutte le responsabilità: centrocampo rossoblù troppo poco efficace in fase di non possesso e un distacco tra i due reparti che mette a nudo gli antichi difetti. Nel mezzo, come detto, le due reti di Pandev, che ha approfittato di rimpalli in entrambe le azioni e sempre da posizione ravvicinata ha trafitto Montipò all’11’ e al 21′.

