La Liguria supera il mezzo milione di vaccini, Toti: “Speriamo arrivino ancora molte dosi”

Genova. “Oggi in Liguria abbiamo superato il mezzo milione di dosi somministrate dall’inizio della nostra campagna vaccinale. Siamo arrivati al 93% di dosi effettuate su quelle consegnate, un dato che ci colloca tra le regioni in Italia che più hanno saputo accelerare: il 23,68% dei liguri ha ricevuto la prima dose e il 9,12% ha completato il ciclo, contro una media nazionale rispettivamente del 18,60% e 7,70%”. Così il presidente della Liguria Giovanni Toti fa il punto sulla situazione in Liguria.

