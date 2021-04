Rocchetta Nervina. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Fulvio Sartori, 81 anni: l’ex alpino e guardia forestale che lunedì è stato arrestato dai carabinieri di Ventimiglia con l’accusa di aver ucciso la moglie, Tina Boero, 80 anni, e la loro cagnolina, Luna, per poi tagliarsi le vene dei polsi nell’abitazione di via Umberto I, a Rocchetta Nervina, dove vivevano da sempre.

... » Leggi tutto