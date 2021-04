Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, Berrino «Turismo sempre fanalino di coda del sistema economico»

Genova. «Studiando l’ultima bozza del PNRR, o meglio la sua approssimativa traduzione in italiano visto che, ahimè, la versione originale è in inglese, purtroppo si nota come l’auspicato cambio di passo non ci sia stato. Solo 8 sono i miliardi di euro dedicati a cultura e turismo, le altre Nazioni europee si impegnano molto di più, la Spagna supera i 20 miliardi di investimenti, la Germania i 30». Così l‘assessore regionale al Turismo Gianni Berrino interviene sulla bozza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza proposta dal Governo.

