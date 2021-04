Riaperture, ad Andora i dehors di bar e ristoranti “sconfinano” anche in aree non attigue

Andora. Consiglio comunale straordinario, ad Andora, venerdì 23 aprile per modificare il piano delle somministrazioni e permettere a bar e ristoranti di poter allestire dehors non solo davanti ai propri esercizi, ma anche sulle aree non immediatamente adiacenti alla loro sede. In questo modo, se il Governo confermerà la possibilità di aprire alla sommistrazione all’esterno, già da lunedì, le attività potranno presentare le specifiche domande in comune.

