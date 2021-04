Sanremo, torna lo “Spazio Aperto” per i dehor. Ma stop alle chiusure stradali

Sanremo. Estate da vivere mai come in questo periodo all’aperto, l’amministrazione Biancheri si vuol fa trovare pronta. Sarà riproposta anche per la stagione 2021 la delibera denominata “Spazio Aperto” che permetterà ai titolari di locali con dehor che ne faranno richiesta, di beneficiare di un ampliamento, gratuito, della superficie occupabile con tavolini e sedie, fino al doppio di quella attualmente autorizzata.

