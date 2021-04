TPL Linea, i “mobility manager” protagonisti del piano trasporti

Savona. Segnalazioni sulle corse e gli orari, possibili criticità sui flussi in entrata e in uscita dalle scuole, controlli sul rispetto delle regole di sicurezza sanitaria: ecco le funzioni di una delle novità del trasporto pubblico savonese introdotta da TPL Linea per il nuovo piano trasporti della provincia, ovvero quella del “mobility manager”, studenti degli istituti superiori che si propongono come intermediari tra l’azienda e i ragazzi.

