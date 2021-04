Cia Savona: riaperture essenziali per la filiera del vino

Albenga. La fase di riaperture che si prospetta dal prossimo 26 aprile sarà fondamentale per la ripresa del settore vitivinicolo savonese e della filiera del vino, grazie alla ristorazione e all’indotto complessivo dell’agroalimentare. “Sicuramente importante, tuttavia auspichiamo come Cia Savona che si possa riaprire in sicurezza anche nei locali al chiuso, compatibilmente con la situazione sanitaria – afferma il presidente provinciale Mirco Mastroianni, referente GIE Liguria per il settore vitivinicolo -, sperando che con l’arrivo dell’estate possano trovare spazio anche manifestazioni enogastronomiche e degustazioni all’aperto”.

... » Leggi tutto