Ventimiglia. Una giornata di pulizia delle spiagge è stata organizzata dall’associazione Conchiglia Blu, con il sostegno di BordiEventi, Gazebò, XXmigliainSup e Desco Secondino, domenica 25 aprile a Ventimiglia. L’appuntamento per i volontari che vorranno partecipare all’evento è alle 9 al Resentello, dove si potranno ritirare i sacchi, forniti dal Comune, per la plastica e rifiuti indifferenziati non pericolosi.

