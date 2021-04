Roma. Per la seconda volta nella sua storia la Pro Recco è stata ricevuta in udienza privata da un Pontefice. Nel 1957 i biancocelesti che si preparavano al primo grande ciclo di vittorie incontrarono Pio XII, Papa Pacelli, in occasione di una trasferta di campionato. Oggi, di ritorno dal girone di Champions League a Ostia, il club ha incontrato Papa Francesco nel Palazzo Apostolico.

