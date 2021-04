Genova. Dal prossimo luglio ripartiranno anche in Liguria i licenziamenti. Come noto il Decreto “Sostegni” (D.l. 22 marzo 2021 numero 41) ha prorogato il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo al 30 giugno 2021, e solo per le aziende che ricorrono agli ammortizzatori sociali con causale Covid il decreto ha esteso lo stop al 31 ottobre 2021.

