Linea elettrica digitalizzata, al via i lavori in 4 Comuni dell’Imperiese

Imperia. Al via il percorso di innovazione e sostenibilità ambientale per la rete elettrica del territorio, con particolare riferimento alle attività di digitalizzazione del sistema. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel per la gestione della rete elettrica a Media e Bassa Tensione, informa che domani, venerdì 23 aprile, inizieranno gli interventi di digitalizzazione e potenziamento del sistema elettrico in quattro comuni dell’imperiese. Nel dettaglio, le squadre operative dell’azienda elettrica procederanno ad effettuare operazioni propedeutiche alla successiva posa della fibra ottica. Verrà, inoltre, ottimizzato l’assetto di rete con una distribuzione dei carichi più equilibrata.

... » Leggi tutto