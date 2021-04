Manutenzione impianti sportivi liguri, Sanna e Arboscello: “Dalla Regione nessuna risorsa”

Liguria. “In tutta la Liguria si registrano diverse situazioni di difficoltà rispetto agli impianti sportivi, con strutture che necessitano di importanti interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione. Un problema serio, aggravato dalle difficoltà di accesso al credito per molte società dilettantistiche, che ne hanno fatto richiesta per investire sulle loro infrastrutture sportive”. Lo affermano, in una nota congiunta, i consiglieri regionali Armando Sanna e Roberto Arboscello (PD).

