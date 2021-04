Albenga. Anni vissuti all’estero, a Londra e Berlino, e un mestiere impegnativo come manager nel campo della ristorazione, ma con anche un lato artistico non coltivato che covava sotto le ceneri. E poi il lockdown, il ritorno in Italia, ad Albenga, a casa dalla mamma. Ed è in questo tempo sospeso dove in Arlan Giunta all’improvviso è scattato qualcosa.

... » Leggi tutto