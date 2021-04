Ventimiglia, migrante respinto alla frontiera arrestato dalla Polfer

Ventimiglia. Nel corso dei quotidiani servizi di controllo dei flussi migratori che interessano la città di confine e che coinvolgono le forze dell’ordine, nella mattinata di ieri la Polizia Ferroviaria, in prima linea nella vigilanza della stazione e nel monitoraggio dei passeggieri in transito, ha arrestato un cittadino algerino che aveva fatto rientro in Italia dopo essere stato respinto lo scorso anno alla frontiera di Cagliari. Processato per direttissima davanti al Tribunale di Imperia, è stato condannato a 8 mesi di reclusione con la condizionale.

