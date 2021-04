Bordighera, i lavori pubblici riprendono a settembre per garantire la ripartenza

Bordighera. «Posticiperemo l’avvio di nuovi lavori pubblici al prossimo settembre, per garantire condizioni più favorevoli alla ripartenza del settore turistico ed alla ripresa delle attività commerciali». Con queste parole il sindaco, Vittorio Ingenito, commenta la decisione presa dall’Amministrazione e preannunciata nello scorso Consiglio Comunale ad ulteriore supporto del tessuto economico. «Riteniamo che in questo momento, alle soglie della stagione estiva e con l’auspicio di una accelerazione della campagna vaccinale, sia preferibile concentrarsi sui numerosi cantieri già in corso e rinviare, quando possibile, interventi di particolare impatto sulla viabilità oppure in quartieri di chiara vocazione residenziale, in cui alta è la concentrazione di seconde case»

