Ospedaletti. Consiglio comunale denso di temi in trattazione, quello prossimo convocato per giovedì 29 aprile. Nell’assise, con inizio alle 19 ed a ingresso contingentato in municipio, verrà discusso il Bilancio consolidato, per poi passare all’approvazione del regolamento che disciplina il canone di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.

... » Leggi tutto