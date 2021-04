“No a colpevolizzare in anticipo la Darsena”, Paolo Baccino del The Balance replica alla sindaca Caprioglio

Savona. Paolo Baccino, titolare del The Balance nella Vecchia Darsena, nel tratto tra i lavatoi e il ponte mobile, non ha preso bene le ultime dichiarazioni della sindaca Ilaria Caprioglio. Spiega: “Ho percepito nelle sue parole, anche se certamente non sarà così, e spero proprio che non lo sia, un tono vagamente intimidatorio nei confronti di bar e ristoranti, che hanno finalmente aperto dopo lunghi mesi di sacrifici”.

