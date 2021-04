Recovery Plan, protesta da Roma a Savona: “Salute pubblica, ambiente e solidarietà sociale”

Savona. Le associazioni, i comitati, le reti sociali, i forum aderenti al percorso di convergenza per la “Società della Cura” saranno, lunedì 26 aprile in piazza Montecitorio a Roma dalle ore 15.00 e a Savona in piazza Saffi (davanti alla Prefettura) nella mattinata dalle ore 11.00. Una iniziativa per il discorso del presidente del Consiglio Mario Draghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per l’accesso ai 200 miliardi del Next Generation Eu, previsto proprio per lunedì nel corso del pomeriggio.

... » Leggi tutto