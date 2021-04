Scontro Governo-Regioni sulle riaperture, Toti: “Sono certo che Draghi accoglierà gli stimoli positivi”

Genova. Forse con il governo Conte non si era mai arrivati a questo livello di scontro con gli enti locali ma quando mancano poche ore alla definizione delle norme per la ripartenza del Paese dal 26 aprile in poi il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti cerca di gettare acqua sul fuoco. L’auspicio, forse, è che possa esserci ancora qualche aggiustamento come ad esempio sul coprifuoco alle 23 o sulle regole di ingaggio per locali e ristoranti.

