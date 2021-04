Genova. “Il Genoa meritava di vincere già nel primo tempo. Non ci siamo riusciti, abbiamo speso molto e poi chi è entrato ha fatto il suo dovere”. Davide Ballardini non nasconde che il 2-0 contro lo Spezia sia una vittoria molto importante: “Ci avvicina all’obiettivo che non è ancora stato raggiunto”.

