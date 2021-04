“Volontariando…”, prosegue la serie di incontri formativi di NonSiamoSoli alla Federazione Operaia Sanremese

Sanremo. Come previsto dal calendario, oggi pomeriggio, la dottoressa Paola Varese, oncologa e direttrice scientifica di F.A.V.O., ha portato la sua esperienza professionale e di volontariato oncologico al secondo incontro del Corso di Formazione per Volontari organizzato dall’Associazione di Volontariato Oncologico NonSiamoSoli odv di Sanremo, promosso dal Centro di Servizi al Volontariato Ponente Ligure Solidale, CSV Polis e patrocinato dall’ASL1 Imperiese e dalla Federazione Nazionale delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, F.A.V.O. Il tema di questa giornata è stato “Volontariando…”.

