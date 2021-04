Bordighera piange Adelmo Moro, erede della storica azienda sull’Aurelia

Bordighera. Si è spento a causa di una grave malattia, Adelmo Moro, 82 anni. Conosciutissimo nella Città delle Palme, Moro aveva ereditato dal padre Anselmo l’azienda specializzata nel settore idraulico fondata nel 1934.

Nell’attività, Adelmo inizia a lavorare fin da giovanissimo. A soli 8 anni, all’uscita della scuola, con la sua bicicletta, si occupa delle consegne: quello che per lui, all’epoca, era solo un gioco, diventa poi lavoro.

Dal 1957, anno del diploma di Adelmo, la ditta si trasferisce nella sede di via Vittorio Emanuele, al civico 274, dove si trova tutt’ora. Nel 1970 la gestione dell’azienda di famiglia passa al giovane Moro, che lavora con passione, spirito di sacrificio e grande rispetto per i suoi dipendenti e collaboratori.

