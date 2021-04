Concentramento under 15 a Ventimiglia, una vittoria e una sconfitta per il Team Schiavetti Pallamano Imperia

Imperia. Dopo mesi di lavoro sul campo, nonostante il periodo di difficoltà a seguito del Covid che ha costretto a continue assenze per quarantene scolastiche, sanificazioni della palestra, monitoraggi di temperatura e controllo costante dei singoli giocatori, è finalmente iniziato, sabato 24 aprile, il campionato per gli under 15 maschile del Team Schiavetti Pallamano Imperia.

