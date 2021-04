Covid, dal 26 aprile la Liguria torna in zona gialla: ecco cosa cambia

Genova. Da lunedì 26 aprile la Liguria tornerà in zona gialla. Il Governo, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro della salute Roberto Speranza, ha infatti approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19, che prevede il ripristino, dalla prossima settimana, della zona gialla in cui si colloca la Liguria in base agli ultimi dati sull’andamento della pandemia.

