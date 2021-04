Casinò di Sanremo, Baggioli (Forza Italia) «Dal Sottosegretario Mulè rassicurazioni su riapertura il 2 giugno»

Sanremo. Fanno sapere da Forza Italia «Il rischio di crisi irreversibile della Casa da Gioco sanremese è una questione che tocca tutti, non solo i lavoratori ma, di riflesso, la Città, la Provincia e l’intera regione Liguria. Ed è per questo che Forza Italia, sia a livello locale che nazionale, si è sempre attivata in merito, a partire dal DL Milleproroghe che ha visto, nell’ On. Giorgio Mulè (oggi Sottosegretario alla Difesa), il primo firmatario dell’emendamento al Documento, necessario per la tutela delle nostre società partecipate e a tutti i lavoratori impiegati oltre all’obbiettivo primario di agevolarne le attività operative e funzionali. Era Gennaio 2021, pochi giorni prima del termine ultimo di presentazione delle proposte emendative.

