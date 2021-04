Coronavirus, rientra a scuola il 70 per cento degli studenti delle superiori: nessuna criticità su trasporti

Genova. Il servizio di trasporto pubblico su ferro e gomma oggi, primo giorno di didattica in presenza al 70 per cento per gli studenti delle scuole superiori, statali e paritarie, oltre che nella formazione professionale (IeFP), gli istituti tecnici superiori (Its) e i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts), si è svolto in modo regolare in tutta la Liguria e non ci sono state segnalazioni di criticità. Lo comunica la Regione a seguito del monitoraggio effettuato dall’Assessorato ai Trasporti con tutte aziende di Tpl della regione.

