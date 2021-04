Da oggi Liguria in zona gialla: ecco le nuove regole

Liguria. Dopo 42 giorni di zona arancione (e nel savonese addirittura due settimane di rossa), da oggi la Liguria torna in zona gialla. E, come la maggior parte delle regioni d’Italia, si avvia a una serie progressiva di aperture che continuerà fino all’inizio di luglio. Sempre che i dati epidemiologici non tornino a peggiorare: in quel caso scatterà la “retrocessione” in una fascia di colore più scuro e addio percorso verso la normalità. Per questo sarà comunque fondamentale rispettare le regole anti-contagio in modo da non favorire la circolazione del virus.

