Welfare, la Liguria si piazza al settimo posto in Italia: 680 euro all’anno pro capite in sanità privata

Genova. La Liguria è settimana nella speciale classifica tra le Regioni italiane per efficacia e capacità di risposta del sistema di welfare. Il posizionamento arriva dalla classifiche del Welfare Italia Index” – indicatore sintetico di misurazione delle performance dei territori in termini di politiche sociali, sanità, previdenza e formazione – realizzato da “Welfare, Italia”, think tank nato su iniziativa di Unipol Gruppo in collaborazione con The European House – Ambrosetti.

... » Leggi tutto