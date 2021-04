Covid, in caso di contagio la Liguria pagherà tutte le spese ai turisti stranieri

La Regione Liguria stipulerà una polizza assicurativa per rimborsare i turisti stranieri delle spese mediche e di quelle per l’eventuale prolungamento del soggiorno in caso di infezione da Covid-19. È quanto prevede un emendamento al disegno di legge 65, che contiene un pacchetto di modifiche in materia finanziaria e non solo, presentato dalla giunta e approvato oggi all’unanimità dal Consiglio regionale.

