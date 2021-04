Francia, probabile allentamento restrizioni dal 3 maggio. Parodi (Fai): «Attendiamo conferma»

Ventimiglia. Nelle prossime ore potrebbero arrivare buone notizie per i frontalieri. Ad annunciarlo è Roberto Parodi, segretario del Fai (Frontalieri Autonomi Intemelii). «Attendiamo la conferma nel fine settimana – dichiara Parodi – Dal primo ministro Jean Castex o dal presidente Macron, ma è molto probabile che a partire dal 3 maggio, in tutta la Francia ci sia un allentamento delle restrizioni e, contagi permettendo, è molto probabile che per il 15 maggio ci sia una riapertura delle attività e anche delle frontiere».

