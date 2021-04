Leonardo Fabbri, la star del peso al Meeting Città di Savona

Savona. Correre, saltare, lanciare: tre paradigmi dell’atletica leggera che a Savona giovedì 13 maggio verranno declinati nei livelli più alti. Il centro sportivo della Fontanassa è stato teatro di grandissime prestazioni nei lanci (anche un record mondiale: il 75.14 della martellista cubana Yipsi Moreno nel 2003) e come da tradizione il 10° Meeting internazionale Città di Savona – Memorial Giulio Ottolia avrà un’eccellente gara di getto del peso maschile. Tornerà a Savona, per la prima tappa del prestigioso circuito Area Permit di European Athletics, l’azzurro Leonardo Fabbri: 24 anni compiuti il 15 aprile, il fiorentino lo scorso anno vinse con il nuovo record del meeting a 21.15 m per poi realizzare, ai Campionati Italiani Assoluti di Padova, un 21.99 metri che non è solo la seconda prestazione italiana all time e seconda misura al mondo nel 2020 ma ha rappresentato una delle performance più importanti di tutto l’anno sportivo azzurro. Dopo un inverno difficile a causa del Covid, Leo Fabbri a Savona inizia il percorso verso i Giochi attorniato da una concorrenza di primo livello, dal compagno di allenamento Zane Weir, italiano dallo scorso anno e approdato recentemente al personale a 21.11 m, al nigeriano Chukwuebuka Cornnell Enekwechi, ottavo ai Mondiali di Doha e detentore di un primato da 21.80 m, per poi arrivare al francese Frederic Dagee, a Lorenzo Del Gatto e ai giovani Carmelo Musci e Riccardo Ferrara.

