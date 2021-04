Un anno di #genovaciclabile: mercoledì flash mob di compleanno

Genova. “E’ il 28 Aprile 2020 a dare i natali ad una nuova splendida realtà: una petizione – nata per sostenere la svolta “a pedali” della città – che in cinque giorni raggiunse cinquemila persone, un canale youtube per informare grazie ad interviste e trasmissioni culturali, un account instagram per raccogliere gli istanti e gli scorci più belli ma soprattutto un gruppo facebook, #genovaciclabile, prossimo a raggiungere diecimila iscritti “meglio definibile come una comunità, che non raccoglie ciclisti, ma per lo più persone di tutte le età che si muovono in maniera sostenibile. Soprattutto in bici, ma anche in monopattino, a piedi o coi mezzi pubblici”.

