Covid, Uecoop Liguria: «Vaccini spingono fiducia per 9 imprese su 10»

Genova. «La corsa sempre più veloce della campagna vaccinale spinge la fiducia degli italiani con 9 imprese su 10 (92%) secondo cui la riuscita dell’offensiva per immunizzare la popolazione è la base per la ripartenza dell’economia dopo mesi di lutti, angoscia e danni all’economia a causa dell’emergenza Covid». E’ quanto emerge dall’analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) in riferimento agli ultimi dati Istat che in aprile stimano un incremento dell’indice del clima di fiducia sia dei consumatori sia delle imprese che aumenta per il quinto mese consecutivo.

