Sanremo. I consiglieri Il Grande, Moreno e Cutellè desiderano complimentarsi per il nuovo blitz eseguito in

piazza Colombo dalla Polizia Municipale congiuntamente alla Polizia Giudiziaria del Commissariato

e per il loro costante impegno a contrastare lo spaccio di droga in città.

... » Leggi tutto