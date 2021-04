Vallecrosia, colpo alle poste: preso il rapinatore

Vallecrosia. E’ stato fermato dai carabinieri il presunto autore della rapina a mano armata all’ufficio postale di Vallecrosia. Ad arrestarlo sono stati i militari dell’Arma dopo un’indagine lampo.

Voci al momento non confermate da fonte giudiziaria, parlano di un italiano, abitante a Vallecrosia, di circa 45-50 anni. Sarebbe lui l’uomo che lo scorso 24 aprile, intorno alle 12,30, è entrato in posta armato di pistola minacciando le impiegate per farsi consegnare il bottino.

