Waterfront Levante, il padiglione C raso al suolo in 5 giorni: a giugno lo scavo del grande canale

Genova. Venerdì scorso alle 13 una piccola armata di ruspe ed escavatori si è messa in moto e ha iniziato ad “attaccare” la parte più a monte del padiglione C della Fiera di Genova. Da via Dei pescatori fino al centro dell’area fieristica, dopo circa cinque giorni, hanno quasi raso al suolo gran parte dell’enorme edificio che, negli anni, ha ospitato concerti, campionarie ed eventi come il Nautico o lo Sport Show.

