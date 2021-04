A Dolceacqua “Silenzio errante” prima mostra di riapertura per la pinacoteca comunale

Dolceacqua. Giuseppe Fabris, artista poliedrico di origine piemontese, si è formato all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Le grandi tele esposte in pinacoteca Morscio sono in juta non trattata, materiale inaspettato e sorprendente allo stesso tempo. Fabris ci presenta così alcune immagini delle città in cui ha vissuto; da Torino, sua città natale, a Parigi, fino a Nizza. Oggi vive e svolge la sua opera a Dolceacqua collaborando anche con il Centro Culturale.

