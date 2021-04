Spiagge, Mai «Estate al sicuro, doppia norma congela le concessioni»

Genova. «Le rassicurazioni del ministro Garavaglia sulle concessioni aiutano i balneari a programmare il futuro, a cominciare dall’uscita dalla crisi economia provocata dalla pandemia sanitaria. Non servono nuove norme, ce ne sono già due: una con la proroga al 2033 e un’altra che congela le concessioni per il Covid. Avremo l’onore di ospitare il ministro a breve in Liguria e non mancherà un momento di confronto con i balneari, per assicurarli ulteriormente sul futuro, oltre a ribadire l’impegno della Lega per l’intero comparto. L’estate sarà quindi la stagione della ripartenza per tutti, gestori e utenti». Lo dice in una nota il consigliere Stefano Mai, capogruppo della Lega in consiglio regionale.

... » Leggi tutto