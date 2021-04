Imperia. Dal primo luglio 2021 entra ufficialmente in vigore l’assegno Unico e Universale, che verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti e autonomi, tenuti al pagamento delle imposte sul reddito in Italia e che abbiano cittadinanza italiana o di stato membro Unione Europea, oppure in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro della durata di almeno un anno.

... » Leggi tutto