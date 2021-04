Consiglio comunale di Celle in videoconferenza. No della minoranza alle modifiche: “Lex ad personam”

Celle Ligure. Uniti per Celle vota contro le modifiche del regolamento comunale. “Un anno fa, durante il lock down, avevamo proposto al sindaco l’utilizzo delle videoconferenze per lo svolgimento degli incontri istituzionali con lo scopo di minimizzare i rischi di contagio, quindi, in linea di principio, siamo favorevoli a tali strumenti ma ovviamente l’arroganza della maggioranza non ha dato seguito a questa proposta – spiegano dall’opposizione -. Solo adesso che è sistematicamente risicata decide di adottare la modalità della videoconferenza per i consigli comunali stravolgendone, tuttavia, il principio su cui si basano”.

