Liguria. Mentre la Liguria rimane al primo posto in Italia sia per numero di dosi somministrate sulla popolazione (92,7%) sia per percentuale di abitanti vaccinati almeno con una dose (27,6%), si delinea un’altra importante data, ovvero quella in cui la regione dovrebbe raggiungere l’immunità di gregge. Secondo Filippo Ansaldi, responsabile della prevenzione di Alisa, accadrà in autunno.

... » Leggi tutto